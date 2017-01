Eurolega: l'Olimpia sfiora l'impresa, ma è festa Real

Una grande Olimpia mette in difficoltà il Real Madrid nella 20esima giornata di Eurolega ma deve arrendersi alla capolista che, grazie a un finale in crescendo e alle giocate del duo Doncic-Llull (17 punti il primo, 20 il secondo), si impone 94-89 centrando la sesta vittoria consecutiva. A Milano, che solo due giorni fa aveva piegato l'Olympiacos, non bastano il coraggio e una prova maiuscola di Simon (20 punti per lui).



Contro un Real Madrid che quest’anno davanti ai suoi tifosi ha perso una sola volta (in Eurolega contro il Baskonia) Milano conferma quanto di buono fatto vedere due giorni fa contro l'Olympiacos, ma stavolta non può festeggiare una vittoria che avrebbe rappresentato una clamorosa iniezione di fiducia in vista del prosieguo della stagione. Sempre in partita, e capace di volare anche a +6 a inizio ripresa, la squadra di Repesa gioca una gara coraggiosa tenendo il risultato in equilibrio fino a due minuti dalla fine (85-85). Il solito Llull e un pizzico di esperienza in più nel momento cruciale della partita consentono al Real Madrid di festeggiare l'ennesimo successo stagionale che vale il mantenimento della vetta della classifica in Eurolega.





La squadra dimanda in doppia cifra cinque giocatori: oltre ai 20 di(con 9 assist) ci sono i 17 di un sempre più determinante, i 16 di, i 12 die i 10 di. All'non bastano i 20 di, i 13 die i 12 di. Per, nonostante le ultime due confortanti prestazioni, la rincorsa a un posto neisi fa sempre più complicata.