Basketball Champions League: Venezia, la Final Four è a Tenerife

La Fiba ha scelto Tenerife e il suo "Pabellón de Deportes Santiago Martín" come sede per la Final Four della prima edizione della Basketball Champions League in cui saranno impegnati, oltre agli spagnoli, anche il Monaco, il Banvit e soprattutto la Reyer Venezia. L'atto conclusivo del torneo è in programma per il 28 e il 30 aprile mentre il 6, sempre a Tenerife, ci sarà il sorteggio delle due semifinali.

Si annuncia una Final Four molto interessante perchè, oltre allo scenario delle Isole Canarie, si affrontano quattro squadre magari non di blasone eccelso ma che stanno facendo molto bene nei rispettivi campionati: Venezia è seconda in serie A dietro a Milano, l'Iberostar Tenerife è a sorpresa secondo in una Liga con corazzate come Real Madrid, Barcellona, Baskonia, Valencia e Malaga, il Monaco è primo in Francia e il Banvit è quarto nella stellare lega turca di Fenerbahce, Efes, Darussafaka, Besiktas e Pinar Karsiyaka.

C'è grande entusiasmo a Tenerife per l'organizzazione della Final Four come affermato da Patrick Cominos, CEO della manifestazione: "Siamo entusiasti del fatto che sia Tenerife ad ospitare le prime Final Four della Basketball Champions League. La passione dei tifosi locali e la partecipazione di quattro club che occupano attualmente le prime posizioni dei più competitivi campionati europei è garanzia di un weekend che sarà unico per tutti i tifosi".