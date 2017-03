Basketball Champions League: Venezia alla Final Four

Ci sarà anche una squadra italiana alla Final Four della prima edizione della Basketball Champions League targata Fiba, ovvero la Reyer Venezia che il 28 e 30 aprile si giocherà il titolo con le altre qualificate, Banvit, Tenerife e Monaco, in una sede da scegliere tra queste quattro formazioni (il 7 aprile il sorteggio delle semifinali). Si ferma invece ai quarti di finale la Dinamo Sassari, battuta anche nella gara di ritorno dai monegaschi.

La Reyer Venezia stacca il pass per la Final Four grazie al successo nel confronto coi turchi del Pinar Karsiyaka. Battuta 74-71 all'andata in Turchia, l'Umana di coach De Raffaele ribalta tutto sul parquet amico del Taliercio dove si impone per 74-66 con 16 punti e 11 rimbalzi del canadese Ejim e 11 a testa di Peric e Haynes; per il Pinar, campione di Turchia nel 2015, non bastano i 22 di J'Covan Brown.

Non riesce invece la rimonta alla Dinamo Sassari che, battuta 73-62 all'andata a Montecarlo, cede 79-76 al Monaco di Zvezdan Mitrovic anche nella sfida di ritorno al PalaSerradimigni. I sardi di coach Pasquini hanno 20 punti da Bell e 18 da Lacey ma non sono sufficienti per proseguire il sogno. Alla Final Four di Basketball Champions League ci va il Monaco che si gode i 26 punti con 8 rimbalzi e 7 assist di un ispirato Zack Wright e i 20 con 6 triple della guardia ucraina Gladyr.