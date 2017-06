Basket: la Virtus Bologna torna in Serie A

Dopo solo un anno di purgatorio, la Virtus Bologna torna in Serie A. Nulla da fare per Trieste che ha ceduto in gara 3, tra le mura di casa, perdendo 66-72 (19-18; 37-38; 54-59) . La Virtus, grazie a una super prestazione dell'MVP delle finali Umeh, autore di 15 punti e 8 rimbalzi, è riuscita a vincere anche gara 3 concludendo cosi la serie sul 3 a 0. Niente da fare per Trieste che, dopo 22 partite, perde anche il record di imbattibilita fra le mura di casa dell'Alma Arena.

Gli uomini di coach Ramagli sono partiti subito fortissimo, piazzando un primo break di 8 a 0 che regala il più 5 alla Virtus a metà del primo quarto; nel finale di periodo si svegliano pero i padroni di casa che con una schiacciata di Cittadini si riportano in vantaggio a fine del primo periodo(19-18). Nel secondo quarto continua l'equilibrio tra le due squadre, ai canestri di Baldasso per i padroni di casa, risponde Lawson, che con una schiacciata nel finale manda i suoi all'intervallo lungo in vantaggio di un punto (37-38). Nella ripresa parte ancora forte Bologna che con i punti di Rossettini e Umeh prova lo strappo, ma ci pensa Cavaliero con due bombe a portare i suoi a meno quattro a dieci minuti dal termine. A inizio dell'ultimo periodo la Virtus, con un parziale di 5 a 0 si porta sul più 9; ma Trieste, trascinata da Green, reagisce e impatta sul 63 pari a 4 minuti dal termine. La giocata chiave la firma Spissu, che a un minuto dal termine segna la tripla del più sei, facendo conquistare a Bologna la promozione in Serie A.