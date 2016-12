Basket, Serie A: Venezia vola, Avellino in scioltezza

Venezia si candida al ruolo di anti Milano al termine del 2016. Nella 13esima giornata di serie A la Reyer vince 73-60 a Varese rovinando il debutto di coach Caja e infila la settima vittoria consecutiva. Tutto facile per Avellino contro Capo d'Orlando e per Brindisi contro Caserta. Sassari asfalta Torino, Cantù batte in volata il fanalino di coda Cremona, colpi esterni di Trento a Brescia e di Pistoia a Pesaro.



Nella 13esima giornata di serie A, ultimo turno del 2016, la Reyer Venezia passa 73-60 a Varese e centra la settima vittoria di fila. L'Umana consolida il secondo posto in classifica e rovina il debutto di Attilio Caja sulla panchina biancorossa: gara dominata dagli orogranata che prendono subito vantaggio nel primo periodo e lo portano fino alla fine, con 19 punti di Haynes e 18 con 6 triple del greco Bramos. Tutto facile per la Sidigas Avellino che asfalta 94-65 Capo d'Orlando: la formazione siciliana si presenta senza Bruno Fitipaldo, il playmaker uruguaiano ceduto al Galatasaray, e così per gli irpini è una passeggiata, con Adonis Thomas, 24 punti, autentico mattatore.



Successo agevole anche per la Enel Brindisi che travolge 100-72 Caserta e vede avvicinarsi le Final Eight di Coppa Italia: la squadra di Sacchetti ha 21 punti da Scott e 20 da Carter e M'Baye mentre per la Pasta Reggia, al terzo stop di fila, ci sono i 13 di Putney. Vittoria molto larga anche per la Dinamo Sassari che batte 96-64 la Fiat Torino e torna in corsa per un posto alle Final Eight. I sardi trovano una serata con 17 triple segnate, 4 a testa per Stipcevic, 21 punti, e Bell, 16. Rimonta vincente per la Red October Cantù che batte 72-71 il fanalino di coda Vanoli Cremona. I brianzoli, sotto per tre quarti, risalgono nell'ultimo parziale, sorpassano con Darden e poi, dopo il controsorpasso di Harris, trovano i liberi decisivi con Dowdell. Spiccano i 20 punti di JJ Johnson per la squadra canturina.





Colpo esterno per lache battelae infila il secondo successo: spiccano i 25 punti con 6 triple a segno di Betinho. Successo esterno in rimonta per lache sbancaper. I toscani, avanti di 10, si fanno rimontare 8 punti negli ultimi 2 minuti e poi si salvano sui tentativi di. Ai padroni di casa non bastano i 17 punti a testa di. Latornerà in campo l'con la, penultima di andata.