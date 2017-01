Basket, Serie A: Venezia sbanca Brindisi, Torino stende Varese

Emozioni a non finire al PalaPentassuglia di Brindisi dove la Umana Venezia batte 108-106 la squadra di Meo Sacchetti, si rialza prontamente dopo il ko casalingo con Sassari e - in attesa di Avellino impegnata domani contro Trento - riconquista il secondo posto solitario a -2 dall'Olimpia. Nell'altro anticipo della 15a giornata pesante vittoria di Torino che si impone 86-79 a Varese condannando la Openjobmetis al quarto ko di fila.



Trascinata dai 28 punti di Haynes, Venezia scaccia i fantasmi della sconfitta casalinga di Capodanno con Sassari e riprende la sua marcia riproponendo la propria candidatura nel ruolo di anti Milano. Il successo della squadra lagunare arriva al termine di una vera e propria battaglia contro Brindisi, prima riacciuffata grazie a un ottimo quarto periodo e poi piegata definitivamente dopo un tempo supplementare: è una tripla di Ress (per lui solo questi 3 punti in tutta la partita) a segnare la svolta all'overtime portando la Umana sul 98-102 che diventa un gap incolmabile. Finisce 108-106 e il ko rischia di essere pesantissimo per i pugliesi di Meo Sacchetti, che ora rischiano seriamente di essere estromessi dalle Final Eight di Coppa Italia: per conoscere il verdetto bisognerà attendere i risultati delle partite di domenica. Alla Enel non bastano i 33 punti di un grande M'Baye.





Vittoria esterna anche nell'altro anticipo di giornata conche parte male ma, grazie a uno splendido finale in crescendo, batte 86-79aggravando la crisi della. Il quintetto piemontese di coachsi aggrappa ai canestri di(22 punti per lui con 4/7 dall'arco dei tre punti), ai 19 punti di, ai 18 die alle triple pesanti di. Alla squadra diinvece, cui rimane il rammarico per non avere sfruttato il massimo vantaggio di +12, non servono i 23 die i 19 di