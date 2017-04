Basket, Serie A: Venezia piega Avellino, è a -6 da Milano

Quinta vittoria consecutiva di Venezia che, nel posticipo della 25a giornata di campionato, si impone 78-75 su Avellino al Taliercio e accorcia le distanze in classifica dalla capolista Olimpia: ora i punti che dividono la Umana Reyer da Milano sono 6 e domenica prossima le due squadre si affronteranno nello scontro diretto al Forum. Secondo stop consecutivo invece per Avellino, che rimane al terzo posto in coabitazione con Trento.



Parte forte Venezia che sorprende Avellino chiudendo il primo quarto sul +7 e andando all'intervallo lungo sul +9 (45-36). La Sidigas, però, non si scompone e nel terzo periodo mette a segno una splendida rimonta fino al 50-50. Inizia un'altra partita: la Umana Reyer fugge ancora a +6, ma Avellino non molla, rimette di nuovo in equilibrio la sfida e riesce persino ad andare avanti nel punteggio in apertura di quarto periodo (61-60).



Il quarto fallo dicomplica i piani die i lagunari ne approfittano: le triple di, quest'ultima a dieci secondi dalla fine per il 78-74, regalano i due punti ache consolida il secondo posto e domenica proverà a tornare clamorosamente in corsa anche per la prima posizione. In caso di successo al Forum, infatti, la squadra disi porterebbe a -4 dall'Olimpia campione d'Italia in carica a quattro giornate dalla fine della stagione regolare. Lamanda in doppia cifra(16),(13),(12),(11) e(10), nellai migliori realizzatori sono(19) e(17).