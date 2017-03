Basket, Serie A: Trento riparte, ok Avellino

La Sidigas Avellino si conferma seconda forza del campionato grazie al successo per 77-65 sulla Dinamo Sassari nella 23esima giornata di serie A. Gli irpini centrano il secondo successo di fila dopo il colpo di Reggio Emilia e si impongono grazie ai 21 punti di Randolph e ai 19 dell'ex Logan. Ritrova la vittoria l'Aquila Trento che, smaltito il ko di Torino, supera non senza soffrire Pistoia 99-91 con 27 di Marble.

La crisi sembra alle spalle per la Sidigas Avellino che batte 77-65 la Dinamo Sassari e si conferma al secondo posto in classifica alle spalle della capolista Milano. La squadra di coach Sacripanti fa gara di testa ma i sardi sono duri a morire: sprofondati a -12 nel secondo periodo, la Dinamo torna a contatto e va al riposo lungo sul -4; nella ripresa la Sidigas torna avanti in doppia cifra ma a metà quarto periodo i sardi sono ancora a -1 sul 64-63. Nel finale sale però in cattedra il grande ex di serata, David Logan, che mette i canestri pesanti per dare il successo ad Avellino. Sono 19 i punti finali del playmaker di passaporto polacco mentre Levi Randolph ne aggiunge 21. Per Sassari ci sono 18 punti di Stipcevic e 16 di Lacey.

Torna alla vittoria l'Aquila Trento che, dopo il passo falso di Torino, batte 99-91 la The Flexx Pistoia e aggancia Capo d'Orlando al quarto posto. La formazione di coach Buscaglia domina il primo tempo, spinta da Devyn Marble, autore di 27 punti totali, e va al riposo lungo avanti 61-43. Nella ripresa però c'è la reazione di Pistoia che risale fino al -3 al 30', e poi nel quarto periodo arriva fino al -2 sull'88-86 al 36' con un canestro di Lombardi. La rimonta dei toscani si ferma lì: sono i canestri di Sutton, 21 punti, e Flaccadori, 12, a mettere la parola fine sul match e a regalare all'Aquila il successo. Alla The Flexx non bastano i 27 punti con 7 triple di Petteway.