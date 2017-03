Basket, Serie A: successi casalinghi per Trento e Sassari

C'è molto traffico alle spalle della capolista Olimpia Milano e di Avellino. Infatti, con i successi negli anticipi della 21esima giornata di serie A, Trento e Sassari salgono a 24 punti e agganciano Venezia al terzo posto. Il Banco di Sardegna batte 81-75 la The Flexx Pistoia con con 20 punti di Lacey mentre la Dolomiti Energia, arrivata a sei successi di fila, batte 76-66 la Pasta Reggia Caserta con 15 punti di Marble.

Successo tutt'altro che semplice per il Banco di Sardegna Sassari che piega 81-75 la The Flexx Pistoia. I sardi iniziano forte e toccano il +11 (21-10) ma nel secondo periodo i toscani rimontano e vanno al riposo lungo in vantaggio 42-40. Sul finale di terzo quarto Sassari piazza un break di 8-1 e allunga sul 58-52, poi nell'ultimo periodo tiene sempre la testa avanti, arrivando anche a +9. Nel finale Pistoia risale fino al -4 ma i sardi sono glaciali ai tiri liberi e con Stipcevic e Savanovic, 10 su 10 dalla linea, sigillano il risultato. Il Banco di Sardegna ha sei uomini in doppia cifra fra cui spicca Lacey a quota 20; a Pistoia non bastano i 24 di Petteway.

Gara dai due volti a Trento dove la Dolomiti Energia supera 76-66 la Pasta Reggia Caserta. L'Aquila inizia bene, poi sul finire del primo quarto scava il solco e nel secondo periodo arriva anche a +16, prima che i campani riducano il gap e si vada al riposo lungo sul 40-32. Nella ripresa Caserta rimonta, Trento è in difficoltà e la squadra di Dell'Agnello mette anche la testa avanti, arrivando a +6 sul 60-54. La Dolomiti Energia non ci sta, replica con un break di 11-1, e poi sono i liberi Hogue e la bomba di Marble a piazzare l'allungo decisivo. Per Trento, al sesto successo consecutivo, ci sono 15 punti di Marble e 13 di Sutton mentre per Caserta è inutile lo sforzo da 24 punti e 13 rimbalzi di Watt.