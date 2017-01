Basket, Serie A: Sassari stende Reggio Emilia, Venezia cade

Sassari batte 82-72 Reggio Emilia e conquista il quarto posto solitario in classifica lasciandosi alle spalle proprio la Grissin Bon. Cade Venezia che, nella sfida di mezzogiorno, si arrende a Capo d’Orlando dopo un tempo supplementare e rimane a -4 da Milano, impegnata ad Avellino nel Monday Night. Torino passa a Pesaro col brivido (66-65), Varese si rialza ed espugna Caserta (86-80). Brindisi piega Pistoia, vincono anche Trento e Cantù.



Il posticipo domenicale della seconda giornata di ritorno sorride a Sassari che supera 82-72 Reggio Emilia. Un successo che permette agli uomini di coach Pasquini (Lacey 16 punti) di salire al quarto posto in classifica scavalcando proprio la Grissin Bon. Agli ospiti (sempre senza Aradori e Stefano Gentile) non basta un primo tempo stellare di Amedeo Della Valle (20 punti) che con 5-5 dall’arco nella prima metà del match spinge i suoi fino al 34-42. Nel terzo quarto Bell replica dalla distanza la prova dell’azzurro mandando a referto i canestri pesanti che valgono il pareggio sul 53-53 al 27’. Nel quarto periodo a completare l’opera e a regalare il successo e la quinta vittoria di fila ai padroni di casa ci pensano l’eterno Savanovic e il folletto Stipcevic che manda al tappeto Reggio. Brindisi (Moore 24 punti) beffa Pistoia (Petteway 20) con la formazione padrona di casa che ritorna al sorriso dopo tre stop di fila. Nel finale infuocato sull'86-85 Carter per i padroni di casa fa 0/2 dalla lunetta, ma la replica di Moore è un tiro da tre che finisce sul tabellone. La sfida tra Cremona (Turner 16) e Trento (Gomes 15) la vince 59-78 la Dolomiti Energia che, dopo un primo quarto a senso unico finito 9-21, non ha problemi a schiantare una Vanoli sempre più desolatamente ultima in classifica. Trento annienta a rimbalzo (27-50) Cremona.



Caserta non riesce a onorare con una vittoria la memoria del recentemente scomparso Charles: la22,20) si arrende alla26,21) che firma il successo 80-86. Dominiqueè decisivo con le sue triple nel quarto parziale e sono proprio i suoi punti a dare il la ai suoi e l'ultimo tentativo di Caserta (75-76 al 38') è rispedito al mittente dagli ospiti.beffa 65-66(Jones 23) superando lasul suo campo e firmando così il terzo successo di fila. A meno di un minuto dalla fineè avanti di 3 lunghezze ma20) sbanca l'con il decisivo 2-2 ai liberi dia 2" dalla fine, mentre il tiro partita di Jones è respinto dal ferro.infine supera 81-65in una senso unico. Per i padroni di casa (14) ottimo esordio di, mentre19) affonda nel secondo quarto.