Basket, Serie A: riscatto Milano, crolla Reggio Emilia

L'Olimpia Milano soffre le pene dell'inferno ma riesce a battere 88-84 Pesaro nella penultima giornata d'andata e rialza la testa in serie A. Cade invece Reggio Emilia, battuta nettamente 85-71 a Pistoia dalla The Flexx. Successo importante di Cantù che si impone in trasferta 77-68 a Trento. Muove la classifica il fanalino di coda Cremona che supera 85-71 Varese nel derby. Successi anche per Capo d'Orlando e Brescia.



Non convince ma vince l'Olimpia Milano che, senza Sanders e Simon, supera 88-84 in volata Pesaro al Forum. Un successo importante soprattutto per il morale dell'EA7 Emporio Armani che sigilla il primo posto in classifica ad un turno dal termine del girone d'andata. La squadra di Repesa inizia male, va a -12 nel primo quarto ma poi rimonta e nel terzo periodo va a sua volta sul +12: nell'ultimo parziale Pesaro però rientra e arriva anche a -2 ma lì sono i liberi di Pascolo e Abass a salvare l'Olimpia. Macvan è il migliore con 19 punti e 9 rimbalzi mentre a Pesaro non bastano i 29 punti di Jones.



Cade invece la Grissin Bon Reggio Emilia che perde 85-71 al PalaCarrara contro la The Flexx Pistoia. Il primo tentativo di fuga dei toscani nel secondo periodo viene rintuzzato dalla squadra di Menetti ma poi nel terzo quarto la formazione di Esposito scappa via toccando anche il +15 sul 63-48. E' l'allungo decisivo perchè nell'ultimo parziale Reggio non andrà mai oltre il -7. Brilla Crosariol, 17 punti, mentre a Reggio non bastano i 24 di Aradori. Con lo stesso risultato, 85-71, arriva il successo del fanalino di coda Cremona nel derby contro Varese, giunta alla terza sconfitta di fila. La Vanoli, reduce da quattro ko filati, ha 25 punti da Omar Thomas e sale a 6 punti, -2 da Varese e Pesaro.





Successi esterni per Cantù e Brescia: la Acqua Vitasnella passa a Trento 77-68 e centra la seconda vittoria di fila grazie ai 20 punti con 10 rimbalzi di JJ; la Leonessa interrompe la serie di due sconfitte vincendo 82-75 sul campo della Consultinvest con 23 punti di Sacchetti e 19 di Moss. Nel fine settimana andrà in scena l'ultima giornata del girone d'andata che assegnerà anche i restanti tre posti per la Coppa Italia.