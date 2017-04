Basket, Serie A: Milano piega Venezia, primo posto blindato

Reazione d'orgoglio dell'Olimpia Milano che, reduce da cinque sconfitte nelle ultime sei partite tra campionato ed Eurolega, batte 88-80 Venezia, ribalta il -4 dell'andata e si porta a +8 sui lagunari: la squadra di Repesa ha così la certezza aritmetica di chiudere al primo posto la regular season con quattro turni d'anticipo. Avellino batte Cantù 92-86, Reggio Emilia ferma la corsa di Varese (73-68), in coda colpaccio di Pesaro a Brindisi.



Vittoria spartiacque per Milano che, assicuratasi la certezza matematica del primo posto, avrà ora più di un mese di tempo per preparare in assoluta tranquillità i playoff che scatteranno il 12 maggio. La squadra di Repesa scende in campo contro una lanciatissima Venezia per dimenticare gli scivoloni in Eurolega e soprattutto i due consecutivi in campionato contro a Pistoia e Trento: missione compiuta anche se con tanta sofferenza. Dopo una buona partenza, infatti, la squadra di Repesa va in tilt e incassa un clamoroso parziale di 0-19 riuscendo poi a risalire alla fine del primo tempo. Ripresa giocata punto a punto, ma a metà del quarto periodo l'Olimpia mette la freccia volando sul +8. La Umana Reyer non riesce più a risalire e Milano si porta a casa partita e primato: Macvan chiude con 20 punti, in doppia cifra anche Sanders (12), Hickman (11) e Tarczewski (11). Alla Umana Reyer non bastano i 17 di Peric.



Torna al successoche alinfligge il terzo ko di fila alladi: lasi impone 92-86 con 33 punti die 22 di, e riconquista il terzo posto solitario in classifica riportandosi a -2 damette a referto 24 punti per i canturini. Prosegue l'ottimo momento diche alstendecol punteggio di 73-68: la squadra diinterrompe a sei la striscia di vittorie consecutive. Nellail miglior realizzatore è Cervi (18), nellabrillano(17) ed(16). Risultato a sorpresa aldovebatte 94-93dopo un tempo supplementare e conquista due punti pesantissimi nella lotta salvezza: la, trascinata dai 33 punti di, abbandona l'ultimo posto in classifica dove ora c'è, che alsi arrende a(80-86). Per19 punti ciascuno. Torna a sorridereche albatte 83-76 unacui non bastano i 27 di