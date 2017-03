Basket, Serie A: Milano cade a Pistoia, Venezia passa a Caserta

Si ferma dopo sei vittorie consecutive la marcia dell'Olimpia Milano in campionato: la squadra di Repesa, condizionata dagli infortuni e apparsa un po' stanca, perde 85-74 a Pistoia e vede ridursi a 8 punti il vantaggio su Venezia che, nell'anticipo di mezzogiorno, si impone 61-58 a Caserta. Cade Capo d'Orlando, sconfitta 74-72 da una Openjobmetis Varese che continua a volare. Trento piega Pesaro, Sassari espugna Cremona, Torino sgambetta Cantù.



Verrà ricordata soprattutto per il debutto di Tarczewski (5 punti per lui) la trasferta amara dell'Olimpia al PalaCarrara di Pistoia. Protagonista di un tour de force con quattro partite disputate in otto giorni tra campionato ed Eurolega, la capolista inciampa sul campo della The Flexx mantenendo comunque un rassicurante vantaggio di 8 punti sulle più immediate inseguitrici. I toscani di coach Esposito, che si rialzano dopo quattro ko di fila, si impongono 85-74 e mandano in doppia cifra ben sei uomini: il più prolifico è Antonutti (15), mentre alla squadra di Repesa (al quarto ko stagionale in Serie A) non bastano i 13 di Hickman. Vittoria con qualche sofferenza in più del previsto per Trento che batte 97-91 una combattiva Consultinvest Pesaro che resta in partita fino alla fine: nella Dolomiti Energia brilla Sutton, protagonista con 23 punti, nel quintetto di Leka ottime le prove di Jones (22), Thornton (20) e Jasaitis (20).



Continua a stupire ladi Attilioche piegaal termine di un incontro tiratissimo festeggiando così la quinta vittoria consecutiva: finisce 74-72 e ai siciliani, che interrompono a quattro la striscia di successi, non servono i 26 punti di. Sorride all'ultimo respiroche aldibatte 78-77 la: decisivi due tiri liberi di, poi allo scaderesbaglia la tripla che avrebbe dato il successo alla squadra di. Iltorna a sorridere dopo due ko di fila e si gode i 24 punti di. Alfa festa lache si impone 87-76 sucon 18 punti die 16 di: per laè la prima sconfitta della gestione