Basket, Serie A: Cremona, colpo salvezza a Pesaro

Vittoria di enorme peso specifico per la Vanoli Cremona che passa 73-63 all'Adriatic Arena e conquista la sfida salvezza contro Pesaro. A 5 giornate dalla fine della regular season i lombardi agganciano la Consultinvest a quota 14 punti, le due formazioni restano in fondo alla classifica ma Cremona ribalta il -2 dell'andata e fa sua la differenza canestri, determinante in caso di arrivo in parità per rimanere nella massima serie.

La partita dell'Adriatic Arena va a fiammate, l'inizio è di Cremona, poi Pesaro prende in mano la gara, va anche a +10 e chiude il primo tempo in vantaggio 33-30. Il terzo quarto è equilibrato, poi nell'ultimo periodo la Vanoli allunga: Johnson-Odom firma il +8, Clark con le triple prova a tenere lì la Consultinvest, risalita fino a -4, ma i canestri decisivi li mettono Thomas e Carlino per regalare il successo alla squadra di coach Lepore. Alla sirena finale esplode la gioia di Cremona, guidata dai 20 con 11 rimbalzi di Turner, mentre Pesaro, uscita tra i fischi del suo pubblico, crolla nonostante i 19 punti di Clark e i 18 con 11 rimbalzi di Jones.