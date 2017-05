Basket, Serie A: le combinazioni per i playoff

E' ancora tutta da definire la griglia playoff della serie A di basket. Domenica alle 20.45 tutte le squadre saranno in campo per l'ultima giornata e ogni sfida sarà in qualche modo decisiva: l'Olimpia Milano, che avrà il derby con Cantù, è sicura del primo posto, così come la Reyer Venezia è seconda, Avellino è terza mentre la Vanoli Cremona è retrocessa; anche Sassari, Reggio Emilia e Trento sono ai playoff mentre sono da assegnare gli ultimi due posti, con Pistoia, Brindisi, Capo d'Orlando e Brescia in corsa.

Importante la corsa al quarto posto che vale il fattore campo al primo turno e le tre squadre impegnate, appaiate a 36 punti, avranno sfide teoricamente senza nulla il palio: il Banco di Sardegna gioca a Caserta, la Grissin Bon è di scena a Cremona contro la Vanoli già retrocessa mentre la Dolomiti Energia riceve Avellino, sicura del terzo posto. In caso vincano tutte, per la classifica avulsa Sassari è quarta davanti a Reggio Emilia e Trento.

Per quanto riguarda gli ultimi due posti, Pistoia, Brindisi e Capo d'Orlando hanno 28 punti mentre a 26 insegue Brescia (anche Varese a 26 ma già fuori per le differenze canestri negative). The Flexx e Enel, che giocano in casa con Brescia e a Venezia, hanno in mano il proprio destino e sono ai playoff con un successo; Capo d'Orlando invece dovrà battere Pesaro, salvatasi nello scorso turno col successo su Milano, e sperare che una tra Pistoia e Brindisi perda. Minime le speranze di Brescia: la Germani dovrà infatti vincere lo scontro diretto a Pistoia e sperare in una sconfitta di Brindisi o della Betaland.