Basket, Serie A: colpo Sassari, corsara a Trento

Nonostante l'infortunio di Trevor Lacey il Banco di Sardegna Sassari vince 66-57 a Trento contro l'Aquila nell'anticipo della 26esima giornata di Serie A e la aggancia al quarto posto a 30 punti. Terzo successo di fila per i sardi che la spuntano in volata con le triple di Bell e Stipcevic, i migliori con 20 e 11 punti rispettivamente. Per la Dolomiti Energia, che ne ha 16 da Sutton, si interrompe la striscia di tre successi.



Una grande Dinamo Sassari passa a Trento contro l'Aquila nell'anticipo della 26esima giornata di serie A, un match tra due formazioni in ottima forma. I sardi di coach Pasquini non sembrano risentire dell'infortunio di Trevor Lacey, partono bene e tengono la testa avanti per tutto il primo tempo, toccando anche il +7, salvo farsi riprendere a ridosso dell'intervallo dove è la Dolomiti Energia a chiudere avanti 33-30 con una schiacciata di Moraschini.



La ripresa è equilibrata, le due squadre si scambiano dei break, poi nel finale è laad avere lo spunto migliore: l'ex di seratamette la bomba del 53-52, poifirmano il +5 e infine, dopo una bomba di Gomes, sonoa infilare le triple del 63-57. A quel puntodeve commettere dei falli echiude il discorso coi liberi. Sono 11 i punti del croato, il migliore dellainsieme a, 20 punti. Con questa vittoria ilsale a 30 punti e aggancia proprio l'Aquila al quarto posto.