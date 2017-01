"Ho tanta voglia di giocare, mi mancano le emozioni dello spogliatoio, delle partite e dei tifosi". Parole importanti quelle di Rimantas Kaukenas che, dopo essersi ritirato al termine della passata stagione chiusa con la sconfitta contro Milano nella finale Scudetto, ha deciso di tornare in campo con la "sua" Reggio Emilia e sarà a disposizione di coach Max Menetti alla ripresa del campionato domenica 22 gennaio.

La guardia di Vilnius, prossimo ai 40 anni, ha firmato fino al termine della stagione dopo aver già vestito la maglia biancorossa dal 2013 al 2016 e va a rinforzare un reparto che sta patendo per gli infortuni di Della Valle e Stefano Gentile. "Sento il fuoco dentro. Oggi sono un rookie, devo capire come funziona la squadra: non sono qui per rompere equilibri, i ragazzi hanno fatto un ottimo lavoro e tracciato una strada. Cercherò di dare il mio supporto al processo di crescita del gruppo", ha detto Kaukenas.

Il lituano ha aggiunto sul ritiro: "Quella di ritirarmi è stata la decisione più difficile della mia vita, condizionata fortemente dai problemi alla spalla. Ho continuato ad allenarmi e da due mesi mi sento molto bene. Mi è tornata l’idea e la voglia di ricominciare".