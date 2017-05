Basket, Playoff Serie A: Pistoia si arrende, Venezia avanti

Prova di forza della Reyer Venezia che vince 92-79 contro la The Flexx Pistoia in gara 4 al PalaCarrara, chiude 3-1 la serie e vola in semifinale playoff dove sfiderà la temibile Sidigas Avellino. La fiducia per il successo in gara 3 e la spinta del pubblico amico avevano ridato linfa ai toscani di coach Esposito, ma i lagunari di De Raffaele hanno controllato dall'inizio alla fine, trascinati da un bollente Haynes da 31 punti.

Si completa il quadro delle semifinali playoff in serie A: Milano-Trento e Venezia-Avellino. I lagunari sono l'ultima squadra a qualificarsi grazie al successo in gara 4 al PalaCarrara per chiudere 3-1 la serie contro una coriacea The Flexx Pistoia. Dopo il ko di gara 3 la Reyer parte fortissimo e vola sul 20-8: Pistoia però ha una reazione veemente, torna a -5 alla fine del primo periodo e poi nel secondo quarto addirittura sorpassa sul 37-36. Il primo tempo si chiude in equilibrio mentre la ripresa è tutta targata Venezia.

Il terzo periodo si apre infatti con un break di 8-0 della Reyer per salire 59-50, poi il margine si dilata piano piano e si assesta intorno alla doppia cifra. La The Flexx non riesce a tornare in corsa e così nel finale gli ospiti arrivano fino al massimo vantaggio di +17, prima di chiudere 92-79. Ai toscani non bastano 14 punti di Crosariol e 21 con 5 triple di Petteway; per Venezia ci sono i 15 di Bramos e soprattutto i 31 con 6 su 11 dall'arco di un bollente MarQuez Haynes. I playoff di serie A riprenderanno giovedì 25 maggio con gara 1 della serie tra Milano e Trento al Forum di Assago.