Basket, Playoff Serie A: Avellino in semifinale, Pistoia è viva

La Sidigas Avellino raggiunge Trento in semifinale playoff di serie A. Gli irpini vincono infatti 80-79 gara 3 a Reggio Emilia col canestro sulla sirena di Leunen e chiudono una serie con la Grissin Bon che sulla carta era pronosticata in grande equilibrio. Riapre tutto la The Flexx Pistoia che al PalaCarrara batte nettamente 89-75 la Reyer Venezia, avanti 2-0 dopo le due sfide in laguna: venerdì gara 4 sempre in Toscana.

Ci si attendeva una serie equilibrata e lunga, magari fino alla quinta partita, e invece la Sidigas Avellino chiude 3-0 il confronto con la Grissin Bon Reggio Emilia vice campione d'Italia vincendo 80-79 gara 3 al PalaBigi. Gli irpini di coach Sacripanti partono forte, toccano il +12 nel primo quarto ma poi devono fare i conti con la Reggiana che rimonta, chiude il primo tempo a -2 (45-43) e nel terzo periodo vola anche a +5 grazie ad un break di 12-0 coi canestri di Needham e Della Valle. Avellino non ci sta e riprende in mano la gara, volando a +6 in avvio di quarto quarto, ma ancora la Grissin Bon risale e impatta sul 77-77 con Wright. Il finale è al cardiopalma, Kaukenas mette i liberi del 79-78 Reggio, Ragland sbaglia ma sbaglia anche Della Valle, così la Sidigas ha l'ultima chance e Marteen Leunen capitalizza con un tiro dai 5 metri proprio sul suono della sirena. E' una sconfitta amarissima per Reggio Emilia cui non bastano i 40 punti della coppia Aradori-Della Valle. Sorride invece Avellino che, coi 21 punti di Ragland e gli 11 di Logan, chiude la serie e vola in semifinale dove affronterà Venezia o Pistoia.

Proprio la The Flexx sfrutta al meglio il fattore campo del PalaCarrara perchè supera 89-75 l'Umana Reyer e riapre la serie, portandosi sul 2-1 dopo i primi due ko al Taliercio. Il match è equilibrato per tutto il primo tempo finchè la squadra di Esposito piazza un break di 5-0 e va al riposo lungo sul +7, 41-34. Nella ripresa i padroni di casa hanno qualcosa in più, allungano subito sul +12 (52-40) con una tripla di Petteway e un canestro di Moore, e da lì controllano, con Venezia che non va mai oltre il -6 (62-56) di inizio quarto periodo. Nel finale Pistoia dilaga trovando il massimo vantaggio sull'85-68 dopo due liberi di Boothe. Grande prova della The Flexx che ha cinque uomini in doppia cifra, con Petteway top scorer a 26 punti; per Venezia spiccano i 15 di Peric. Venerdì sera ancora al PalaCarrara andrà in scena gara 4.