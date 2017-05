"Sapete perchè il calcio è lo sport più popolare? Perchè le regole sono sempre quelle, non cambiano mai. Anche il basket ha bisogno di regole certe". Parole forti quelle del presidente della Federazione Gianni Petrucci che, intervenuto a Trieste, ha smentito seccamente l'idea della Lega di rivoluzionare il torneo di Serie A con un campionato a 20 squadre divise in due gironi e col blocco delle retrocessioni per 2 anni.

"Non è possibile che ogni due-tre anni dobbiamo cambiare le regole in corsa. La Fip ha già agito d'imperio con le due promozioni e le due retrocessioni nei prossimi tre anni e con l'imposizione di vincoli forti, ma non può muoversi senza rispettare le regole. So di deludervi, ma la realtà e che il regolamento per il prossimo anno è già stato approvato e non si possono cambiare le regole in corsa", ha spiegato il presidente Petrucci.

La proposta della Lega, lanciata da Milano in primis ma che non è stata gradita nè dalla Lega Nazionale Pallacanestro, nè dalla FIP, prevedeva l'ipotesi di passare dalle attuali 16 squadre a girone unico a 20 partecipanti suddivise in due "Conference" da 10 squadre; inoltre il piano portava con sè il blocco delle retrocessioni per due stagioni consecutive già a partire dal prossimo campionato e due promozioni dalla A2 fino al raggiungimento delle 20 squadre nei tempi previsti dalla FIP per la messa in atto della riforma a regime dal 2019-20.