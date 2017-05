L'Olimpia Milano è con le spalle al muro: le due sconfitte casalinghe contro Trento nella semifinale playoff mettono a serio rischio l'accesso alla finale Scudetto ma secondo Jasmin Repesa non è ancora finita. "Trento merita il 2-0 per quello che abbiamo visto. La situazione è difficile ma noi daremo tutto per ribaltare la serie. Loro finora sono stati più duri, determinati, preparati. Ci hanno strappato 10 palloni dalle mani", ha detto il coach croato.

Oltre alle sconfitte, l'EA7 Emporio Armani deve fare i conti anche con i fischi del pubblico e le contestazioni a squadra e dirigenza. A tal proposito Repesa dice: "I fischi del pubblico non sono una novità. Questa squadra e questo ambiente hanno subito uno stress lunghissimo. In queste situazioni basta nulla per accendere il nervosismo, per contestare e discutere. Tutto nasce dalle eccessive aspettative in Eurolega e questa stagione europea deludente ha causato nervosismo ed energia negativa".

In vista di gara 3 a Trento Repesa aggiunge: "Siamo senza Simon, Sanders ha problemi, ma tutti hanno provato. Parlo di voglia non di qualità. Stasera viviamo un momento difficile ma non permetto si discuta la voglia che ci abbiamo messo. In gara 3 faremo zona dal primo minuto. Vediamo cosa succede. È ribaltabile la serie, lo dico chiaramente". L'Olimpia ha il talento e la forza per farcela, ma ora deve cambiare marcia e non può permettersi altri errori.