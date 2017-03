Arrivato in sordina la scorsa estate dalla Dolomiti Energia Trento, Davide Pascolo è diventato una pedina sempre più importante nell'Olimpia Milano di Jasmin Repesa e un autentico idolo del Mediolanum Forum. "L'impatto con Milano, con la grande città, è stato un cambiamento notevole. Un esempio è prendere la metro mentre prima la prendevo solo quando andavo in vacanza", ha detto il 26enne di Udine a Fox Sports.

Milano è prima in campionato ma ultima in Eurolega dove sta facendo un'annata molto al di sotto delle aspettative. "L'Eurolega è la massima competizione continentale quindi è stata una grandissima emozione quando ho esordito. Ho ascoltato la musichetta dell'Eurolega nei giorni precedenti all'esordio! La crisi? E' difficile uscire dai momenti bui perché quando si perdono tante partite di fila aumenta la negatività, si fa fatica a vedere le cose in maniera lucida e si corre il rischio di disunirsi", ha detto Pascolo.

'Dada' è però una delle note liete di Milano in Europa, viaggia a 5 punti e quasi 3 rimbalzi di media e con il suo stile molto peculiare è diventato un idolo del Forum: "Il Forum che impazzisce per me mi da una grande carica e mi spinge a dare quel qualcosa in più. Il voto finale alla mia Eurolega è un 6 e mezzo".

A Fox Sports Pascolo ha parlato anche del suo stile in campo: "Porto i calzettoni alti perché vedevo che li portava così mio papà quando giocava negli anni ‘80 e ‘90. Da piccolo non avevo molta forza quindi tiravo con le mani dietro la testa. 'Da grande' non me la sono più sentita di cambiare perché lo sentivo come il mio tiro. Le prime volte mi faceva un po' strano, poi però mi sono abituato. Ho lavorato molto sul mio piede perno e ho avuto dei bravi allenatori che mi hanno aiutato".