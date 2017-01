Neve a Istanbul, Olimpia Milano resta in Turchia

Dura più del previsto la trasferta in Turchia dell'Olimpia Milano, reduce dalla sconfitta in volata per 86-79 sul campo del Fenerbahce di Datome. Infatti, ha causa di una forte nevicata su Istanbul, l'EA7 Emporio Armani si è vista cancellara il volo di questa mattina previsto per le 12.50 e l'aeroporto Ataturk è stato chiuso. La squadra ripartirà prima possibile, forse lunedì mattina: per questo motivo sarà rinviato di 7 giorni il derby con Cantù previsto per lunedì sera al PalaBancoDesio.





Il gruppo di coach Jasmin, che nonostante la sconfitta ha mostrato incoraggianti segnali di crescita contro il, formazione candidata alla vittoria finale, trascorrerà la giornata indove svolgerà un allenamento atletico in piscina e palestra, poi nel pomeriggio ci sarà un'ulteriore seduta per i giocatori meno impiegati ieri e poi ancora la riunione tecnica per non perdere tutta la giornata inutilmente. Per l'il periodo si conferma tutt'altro che fortunato e ci si è messa anche la, caduta copiosamente suda ieri pomeriggio.