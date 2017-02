Basket, NCAA: la Connecticut di Auriemma fa 100 vittorie di fila!

Il "Made in Italy" va sempre forte nel mondo, anche nello sport, e Geno Auriemma, all'anagrafe Luigi, ne è la dimostrazione. Il coach nato in Irpinia nel 1954 e trasferitosi negli Stati Uniti all'età di 7 anni, è il simbolo della pallacanestro americana al femminile e, dopo aver conquistato ben 11 titoli NCAA dal 1995 alla guida dell'università del Connecticut, è ora riuscito nell'impresa di vincere 100 partite consecutive.

Le sue Lady Huskies sono praticamente imbattibili, sono il programma numero uno in America per il basket femminile e si confermano ineguagliabili: UConn, con il successo della notte per 66-55 contro South Carolina, è arrivata a 100 successi consecutivi (non perdono da 819 giorni), un numero che fa impressione se si considera che questo college non aveva vinto 100 gare in tutto nella sua storia prima della stagione 1985-86, quando è arrivato Geno Auriemma.

Connecticut, che ha vinto gli ultimi quattro titoli nazionali e che aveva già registrato una striscia vincente da 90 partite tra il 2008 e il 2010, si piazza al terzo posto nella storia dello sport collegiale americano dietro ai 137 successi di fila tra il 1957 e il 1964 della selezione maschile di tennis di Miami University, e dietro alle 109 vittorie in fila tra 2007 e il 2010 della squadra di volley femminile di Penn State.