NBA: i Clippers vogliono Gallinari

Sono giorni molto caldi in NBA per le firme dei free agent. Tra i giocatori rimasti sul mercato c'è Danilo Gallinari che è rientrato negli USA per incontrare le varie pretendenti: l'ala ieri ha parlato coi Los Angeles Clippers, franchigia che lo segue da diversi anni. Intanto Millsap va ai Denver Nuggets, l'ultima squadra del Gallo, i Raptors trattengono Lowry e Ibaka, mentre Carmelo Anthony è pronto a lasciare i Knicks.

Gallinari ieri sera ha postato su Facebook una foto con alle spalle la collina di Hollywood, dopo di che ha incontrato i Los Angeles Clippers: secondo i rumors la franchigia del proprietario Steve Ballmer è stata favorelmente impressionata da Danilo, un giocatore che seguono da diversi anni e che avevano già provato a prendere in passato. L'incontro sarebbe andato molto bene anche se nessun accordo è stato trovato: il motivo è che i Clippers non hanno al momento lo spazio salariale per firmare Danilo, o in alternativa Rudy Gay, perchè possono spendere al massimo 8.4 milioni di dollari, quindi hanno bisogno di intavolare uno scambio per prendere il Gallo che ha rinunciato a 16 milioni dell'ultimo anno di contratto con Denver per trovare un accordo più remunerativo. Per Danilo restano in corsa anche Sacramento Kings e Boston Celtics.

Intanto, nel resto della Lega, altri big escono dal mercato. L'ala Paul Millsap lascia gli Atlanta Hawks dopo diversi anni e si accorda coi Denver Nuggets: per lui un triennale da 90 milioni di dollari. I Toronto Raptors mantengono intatto il loro nucleo: trattengono sia il playmaker Kyle Lowry (tre anni per quasi 100 milioni), sia il lungo Serge Ibaka (tre anni a 65 milioni). Una conferma anche per i Cleveland Cavaliers che rifirmano il tiratore Kyle Korver con un triennale da 22 milioni. Infine Carmelo Anthony sarebbe pronto a togliere la clausola "no trade" dal suo contratto e a lasciare i New York Knicks: secondo ESPN le sue destinazioni preferite sono Houston Rockets, da Chris Paul, e Cleveland Cavaliers, da LeBron James.