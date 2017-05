Basket, Melli raggiunge Datome: accordo vicino col Fenerbahce?

Nicolò Melli è pronto a sbarcare in Turchia: secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l'azzurro avrebbe già trovato un accordo con il Fenerbahce per la prossima stagione. L'ex giocatore dell'Olimpia Milano raggiungerebbe così a Istanbul il compagno di Nazionale, Gigi Datome. Attualmente in forza al Bamberg, in Germania, Melli avrebbe accettato l'offerta pluriennale della squadra turca.





Manca ancora l'ufficialità ma l'italiano sembra ormai destinato a vestire nella prossima stagione la maglia del Fenerbahce, impegnato in questi giorni nelleproprio a Istanbul. A convincerlo sarebbe stato il pressing del general manager della società turca Mauriziooltre alla presenza in squadra del capitano dellaBattuta la concorrenza dell'Olimpiache avrebbe voluto riprendere il 26enne cestista originario didopo due anni trascorsi in. Durante questa stagione Melli ha totalizzato 11.5 punti e 7 rimbalzi di media a partita nel massimo torneo continentale.