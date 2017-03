Un gigante per l'Olimpia Milano: preso Tarczewski

Nuovo rinforzo per l'Olimpia Milano che annuncia l'ingaggio di Kaleb Tarczewski, centro di 213 centimetri per 111 chilogrammi classe 1993. Il ragazzo arriva dagli Oklahoma City Blue della NBA D-League dove in 43 gare stava viaggiando a 10 punti e 7 rimbalzi di media: l'EA7 Emporio Armani pagherà il buyout da 45mila dollari e gli farà firmare un contratto fino a fine anno con opzione per la stagione 2017-2018.

Tarczewski, che verrà inserito nella rotazione degli 8 stranieri per 7 posti disponibili a referto, è un giocatore di buona tecnica, abbastanza rapido nei movimenti e con discreta tecnica. Ha giocato al college ad Arizona completando i 4 anni di percorso universitario: a Tucson ha avuto compagni di spicco come Aaron Gordon, Stanley Johnson, TJ McConnell e Rondae Hollis-Jefferson, tutti nella NBA, e tra i suoi allenatori c'era Joseph Blair, il centro che ha vestito la maglia dell'Olimpia e ha giocato la finale Scudetto 2005 persa con la Fortitudo Bologna.