Basket, Italia: estate intensa per gli azzurri

Sarà un'estate molto intensa per le selezioni nazionali di pallacanestro che affronteranno diversi impegni. L'Italia sarà infatti in campo con ben 10 squadre, le due Senior dei ct Ettore Messina e Andrea Capobianco, e gli otto gruppi a livello giovanile. L'impegno clou sarà ovviamente Eurobasket 2017, sia per Gallianri e soci a inizio settembre, sia per Raffaella Masciadri e compagne a fine giugno in Repubblica Ceca.

L'Italia di Ettore Messina giocherà la prima fase di Eurobasket a Tel Aviv (31 agosto-6 settembre), poi eventualmente la fase decisiva ad Istanbul: l'obiettivo è riscattare il fallimentare Preolimpico di Torino nel 2016. Per le azzurre del ct Andrea Capobianco è un grande appuntamento quello che andrà in scena dal 16 al 25 giugno in Repubblica Ceca, un Europeo che sa di ultima chiamata per la generazione con la capitana Raffaella Masciadri e il pivot Kathrin Ress.

Da non dimenticare anche gli appuntamenti per le selezioni giovanili: Europei Under 20 per i maschi in Grecia e per le ragazze in Portogallo, Mondiali Under 19 per i ragazzi al Cairo e per le ragazze a Udine, Europei Under 18 per i maschi a Bratislava e per le femmine a Sopron, Europei Under 16 per i maschi a Podgorica e per le femmine a Bourges.

Il calendario dell'estate azzurra:

Nazionale Senior Maschile

EuroBasket a Tel Aviv (Israele), 31 agosto-17 settembre

Gruppo B

31 agosto

Italia-Israele

2 settembre

Ucraina-Italia

3 settembre

Lituania-Italia

5 settembre

Italia-Germania

6 settembre

Georgia-Italia

Nazionale Senior Femminile

EuroBasket Women a Hradec Kralove (Repubblica Ceca), 16-25 giugno

Gruppo B

16 giugno

Bielorussia-Italia

17 giugno

Italia-Turchia

19 giugno

Slovacchia-Italia

Nazionale Under 20 Maschile

Europeo a Creta (Grecia), 15-23 luglio

Gruppo D

15 luglio

Italia-Serbia

16 luglio

Spagna-Italia

17 luglio

Italia-Slovenia

Nazionale Under 20 Femminile

Europeo a Matosinhos (Portogallo), 8-16 luglio

Gruppo B

8 luglio

Portogallo-Italia

9 luglio

Italia-Lettonia

10 luglio

Italia-Lituania

Nazionale Under 19 Maschile

Mondiale a Il Cairo (Egitto), 1-9 luglio

Gruppo D

1 luglio

Angola-Italia

2 luglio

Italia-Iran

4 luglio

Italia-USA

Nazionale Under 19 Femminile

Mondiale a Udine e Cividale del Friuli (Italia), 22-30 luglio

Gruppo A

22 luglio

Cina-Italia

23 luglio

Italia-Mali

25 luglio

Italia-USA

Nazionale Under 18 Maschile

Europeo a Bratislava (Slovacchia), 29 luglio-6 agosto

Gruppo B

29 luglio

Ucraina-Italia

30 luglio

Italia-Serbia

1 agosto

Italia-Spagna

Nazionale Under 18 Femminile

Europeo a Sopron (Ungheria), 5-13 agosto

Gruppo D

5 agosto

Bosnia Erzegovina-Italia

6 agosto

Italia-Francia

7 agosto

Italia-Belgio

Nazionale Under 16 Maschile

Europeo a Podgorica (Montenegro), 11-19 agosto

Gruppo A

11 agosto

Francia-Italia

12 agosto

Italia-Estonia

13 agosto

Russia-Italia

Nazionale Under 16 Femminile

Europeo a Bourges (Francia), 4-12 agosto

Gruppo C

4 agosto

Serbia-Italia

5 agosto

Italia-Romania

6 agosto

Italia-Ungheria