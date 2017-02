Basket, Final Eight 2017: trionfo Milano, Sassari cade in finale

L'Olimpia Milano conquista la sesta Coppa Italia della sua storia, la seconda consecutiva, battendo 84-74 il Banco di Sardegna Sassari nella finalissima del Centro Fieristico di Rimini. Dopo un avvio di gara sotto tono, l'EA7 esce fuori alla distanza e vendica la sconfitta subita nell'ultimo atto delle Final Eight 2015 proprio contro la squadra sarda. Protagonista assoluto dell'incontro è Ricky Hickman, autore di 25 punti.





Partenza da dimenticare per gli uomini diche, bloccati dalla tensione, non segnano un punto per 4'30". A sbloccare l'EA7 ci pensacomincia a trovare continuità con tiri dall'arco grazie soprattutto all'ottima vena realizzativa di Lacey (15 punti a referto) che regala anche la doppia cifra di vantaggio (25-15) nel secondo quarto.torna in vita poco prima dell'intervallo lungo e, grazie alle triple di, va negli spogliatoi sotto di 2 lunghezze (36-34).Nella ripresa è tutta un'altra musica con(15 punti totali) che mette in fila due tiri da tre a cui fa seguito un break di 18-7. Nel finale di match l'EA7, avanti anche di 11, si distrae e subisce la parziale rimonta di Sassari che piazza un parziale di 8-0 con Stipcevic e. I sardi sbagliano i tentativi di pareggio eli punisce regalando la seconda Coppa Italia di fila a, la sesta della sua storia.