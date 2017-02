Basket, Final Eight 2017: Reggio Emilia si arrende, Milano in finale

L'Olimpia Milano è la prima finalista della Coppa Italia 2017 a Rimini. L'EA7 Emporio Armani, detentrice del trofeo in carica, supera 87-84 la Grissin Bon Reggio Emilia al termine di una sfida molto equilibrata in cui gli emiliani hanno fatto gara di testa per larghi tratti: troppe però le palle perse, ben 18, della squadra di Menetti che alla fine si arrende alle bombe di Cinciarini e Macvan. Superlativo Sanders, 22 punti.

Terza finale consecutiva di Coppa Italia per l'Olimpia Milano che, nella prima semifinale di queste Final Eight 2017 alla Fiera di Rimini, supera 87-84 la Grissin Bon Reggio Emilia nella riedizione dell'ultima finale Scudetto. La squadra di Menetti inizia meglio e chiude il primo periodo avanti 26-18 grazie alle triple di Della Valle e Aradori. Nel secondo periodo, col buon impatto dell'ultimo arrivato Jawad Williams, Reggio vola sul +10, 40-30, ma lì arriva la reazione dell'EA7: dopo il tecnico per proteste a Repesa scatta la rimonta che si chiude con la bomba di Kalnietis per il 45-45 con cui si va all'intervallo.

Nella ripresa Milano si presenta senza coach Repesa, espulso per le proteste rientrando negli spogliatoi, e l'Olimpia torna ad inseguire: al 30' la Grissin Bon conduce 64-59. L'ultimo periodo si apre con la tripla di De Nicolao per il +8 Reggio, la squadra di Menetti sembra in controllo ma poi salgono in cattedra Dragic e Pascolo che firmano l'ennesima parità sul 76-76. Da lì è un continuo botta e risposta, Dragic replica a Needham, poi Della Valle mette i liberi dell'81-81: la Grissin Bon però esagera con le palle perse, 18 alla fine, e l'Olimpia punisce con due triple, una di Cinciarini e una di Macvan, per l'87-81. Negli ultimi secondi Della Valle accorcia dall'arco ma poi Reggio non riesce più a far fallo e l'Olimpia esce vincitrice. Agli emiliani non bastano cinque uomini in doppia cifra - Aradori il migliore con 14 punti - mentre l'EA7 si gode i 22 di uno scatenato Sanders e i 14 di un decisivo Pascolo.