Basket, Final Eight 2017: la finale è Milano-Sassari

Saranno Olimpia Milano e Dinamo Sassari a sfidarsi domenica alle ore 18 alla Fiera di Rimini nell'atto conclusivo delle Final Eight 2017 di Coppa Italia. L'EA7 detentrice del trofeo in carica supera 87-84 la Grissin Bon Reggio Emilia grazie alle bombe nel finale di Cinciarini e Macvan mentre la Dinamo bate 77-70 una coriacea Germani Brescia e conquista la terza finale - vinte le precedenti due - negli ultimi quattro anni.

E' speciale il feeling tra la Dinamo Sassari e la Coppa Italia perchè la formazione sarda centra la terza finale negli ultimi quattro anni dopo aver battuto 77-70 una comunque splendida Germani Brescia, presentatasi a Rimini da matricola in serie A. L'inizio di gara è tutto del Banco di Sardegna che vola sul 20-8 con una bomba di Stipcevic. Nel secondo periodo però la Dinamo si ferma, Brescia rientra con un parziale di 9-0, sorpassa sul 24-22 e addirittura si porta a +8 con una tripla di Luca Vitali. All'intervallo è 39-33 per la Germani.

Nel terzo periodo la gara è equilibrata e Sassari torna a condurre in virtù dei canestri di Lacey e Lawal. Nell'ultimo quarto Savanovic si mette al lavoro e tiene la Dinamo sul +5 ma la Germani non ci sta, accorcia con Landry e sorpassa sul 67-66 con Michele Vitali. Nella volata conclusiva il killer è Rok Stipcevic: il croato dei sardi mette i liberi del 68-67, poi la tripla del 71-67 e infine la bomba del 75-70 a 30 secondi dalla sirena che fa calare il sipario sul match. Sono 13 i punti finali di Stipcevic, uno dei 5 giocatori in doppia cifra per Sassari che ha anche 15 punti da Savanovic e 12 da Lacey; a Brescia non bastano i 20 di Landry e i 16 di Moore.