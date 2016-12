Basket, Europei Under 18: l'Italia conquista il bronzo!

L'Italia è di bronzo! Gli azzurrini di coach Andrea Capobianco vincono 74-68 contro la Germania la finalina degli Europei Under 18 di basket in corso a Samsun, in Turchia, e conquistano una medaglia che in questa categoria mancava dal 2005, quando a Belgrado arrivò il bronzo. Decisivi i 18 punti di Alessandro Lever e i 17 di Davide Moretti per un successo che vale anche il pass per i Mondiali Under 19 dell'estate prossima al Cairo, in Egitto. Il titolo continentale va alla Francia che supera 75-68 la Lituania.



La partita vede l'Italia di Capobianco comandare fin dall'inizio e trovare il massimo vantaggio a +19 sul 52-33. Nel finale la Germania torna sotto e pareggia sul 63-63 a 3' minuti dalla fine. Qui gli azzurrini non tremano e sono una tripla di Oxilia e un canestro di Lever a firmare l'allungo decisivo. Alessandro Lever, lungo classe 1998 della Pallacanestro Reggiana è il miglior marcatore con 18 punti, seguito da Davide Moretti, figlio di coach Paolo e giocatore di Treviso Basket, con 17.





Orgoglioso ilGianni: "E' stato un successo che ha visto l'Italia protagonista in campo e fuori. Faccio i complimenti all'allenatore Andrea Capobianco, allo staff e agli Azzurri che sono riusciti a calarsi con intelligenza e duttilità in un Campionato Europeo nel bel mezzo della stagione agonistica, cosa capitata raramente in passato. Mi fa molto piacere ringraziare le società di appartenenza dei ragazzi, ma anche tutte quelle che hanno acconsentito allo spostamento di gare di campionato per permettere a giocatori avversari di poter rispondere con serenità alla convocazione in Nazionale".