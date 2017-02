Basket, Eurolega: Milano va in tilt, Barcellona espugna il Forum

Complice un clamoroso calo di tensione, l'ennesimo in questa campagna europea finora avara di soddisfazioni, l'Olimpia Milano perde contro Barcellona e incassa la 16esima sconfitta stagionale in Eurolega: i catalani scivolano anche a -15 ma, approfittando del blackout dell'Olimpia a cavallo dell'intervallo lungo, rimontano ed espugnano il Forum vincendo 83-78. Il top scorer di Milano è Abass (14 punti), nel Barcellona brilla Koponen (16).



In una sfida ribattezzata alla vigilia il derby delle deluse l'Olimpia Milano insegue una vittoria che, classifica a parte, potrebbe rappresentare un'importante iniezione di fiducia in vita della post season in campionato. Di fronte la squadra di Repesa ha un Barcellona in piena crisi e reduce da quattro ko di fila: l'avvio dell'Olimpia è incoraggiante e al 16' Cinciarini e compagni riescono a piazzare il primo allungo portandosi sul +11 (39-28). Sembra una gara in discesa e infatti poco dopo arriva anche il +15. Poi, il blackout improvviso: gli spagnoli piazzano un incredibile parziale di 16-0 e al 22', grazie a una tripla di Vezenkov, mettono la freccia portandosi sul 46-45.



non riesce a reagire e ilvola a +8 per poi controllare nei minuti finali grazie ai canestri di unin grande spolvero (per lui 16 punti comprese tre triple). La squadra ditorna a -4 a quaranta secondi dalla fine ma è solo un'illusione: la festa è dei catalani. L', che pure ha mostrato qualche timido segnale positivo, porta in doppia cifra quattro uomini:(14),(11),(10) e(10).