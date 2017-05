Eurolega: Doncic, miglior giovane all'unanimità

Luka Doncic, il "Nino Maravilla" del Real Madrid, è stato eletto "Rising Star" dell'Eurolega di basket 2016-17, il premio riservato al miglior Under 22 della stagione. Il talento sloveno classe 1999, è stato votato all'unanimità ed è il più giovane di sempre aver conquistato questo riconoscimento: al secondo posto il pivot croato Ante Zizic del Darussafaka, terzo posto ex aequo per Marko Guduric della Stella Rossa e Ilimane Diop del Baskonia.

Doncic, che giocherà la Final Four ad Istanbul col Real Madrid, nonostante la giovane età ha vissuto una stagione da grande protagonista visto che in quattro occasioni è stato eletto MVP, miglior giocatore, della giornata di Eurolega. L'esterno sloveno, arrivato ai blancos nel 2012 all'età di 13 anni, ha sorpreso tutti per la personalità, oltre che per il talento, assolutamente innata per un giocatore così giovane, capace di prendere le redini dello squadrone iberico. Inevitabilmente ha attirato gli occhi della NBA e nel 2018 è considerato la prima scelta assoluta, o comunque una delle prime 4-5 chiamate, del Draft.

Il "Rising Star" è premio importante e che in passato è stato vinto anche da giocatori italiani come Andrea Bargnani nel 2006 e Danilo Gallinari nel 2008, senza dimenticarsi altri big come Rudy Fernandez nel 2007 e Ricky Rubio nel 2010.