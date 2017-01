Basket: Daye cambia programma, evita l'attentato di Istanbul

Austin Daye è ancora sotto shock! Il cestista americano, figlio del Darren campione d'Italia con Pesaro e lui stesso protagonista con la maglia degli adriatici la scorsa stagione, ha raccontato con un post su Twitter di avere una prenotazione al "Reina Club", il locale di Istanbul dove stanotte sono state uccise 39 persone in un attentato, ma poi ha cambiato idea decidendo di non andarci e di fatto salvarsi la vita.



"E' incredibile, avevo in programma di cenare al Reina questa notte ma ho deciso di non andarci. Ora sono sotto shock. Preghiamo per tutta la gente di Istanbul", il tweet di Austin Daye che si può definire un "miracolato" per essere scampato all'ennesimo episodio di violenza nella metropoli turca che tra l'altro nel 2017 sarà sede delle Final Four di Eurolega e della fase finale di Eurobasket 2017.



Wow unbelievable had plans on getting dinner @ #Reina tonight but decided not to. Im shook up rt now! praying for all those in Istanbul 🙏🏽🇹🇷 — Austin Daye (@Adaye5) January 1, 2017