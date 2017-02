Basket: Hawkins torna in Italia, giocherà in C Silver

Sono sempre di più gli stranieri che arrivano in Italia e si accasano nelle 'minors' per giocare a pallacanestro. L'ultimo è un nome di spicco ovvero David Hawkins, guardia classe 1984 che in passato ha vestito le maglie di Virtus Roma, Mens Sana Siena e Olimpia Milano e che ora, a 34 anni e reduce da una squalifica per doping, ha deciso di firmare col club mantovano di Sustinente, inserito nel girone C della Lombardia in serie C Silver.

"La società Sustinente basket è lieta ed orgogliosa di comunicare alla stampa, ai tifosi ed agli appassionati di aver acquisito le prestazioni sportive della guardia americana classe '82 David Hawkins. Terminata la lunga squalifica, il giocatore ora è pronto a rituffarsi nel basket giocato e per ripartire, fra mille proposte pervenutegli, ha scelto proprio Sustinente. The "Hawk" ha scelto la maglia numero 34", fa sapere in una nota il club mantovano.

Hawkins, che intanto proseguirà gli allenamenti con gli Stings di Mantova, formazione di A2, ha nel suo palmarès uno Scudetto, una Coppa Italia e una Supercoppa con Siena nel 2010 mentre nella stagione 2011-12 ha conquistato campionato e coppa di Turchia, più l'EuroChallenge, con la maglia del Besiktas. E' fermo dall'inizio del 2013 quando fu squalificato per essere risultato positivo alla cocaina in un test antidoping: nelle ultime settimane è stato vicino a Reggio Calabria e Biella in A2, poi si parlava di Saronno e Vigevano in C Gold ma alla fine ha preferito Sustinente in C Silver, la quinta serie del basket italiano.