Basket: colpo Avellino, preso David Logan

Importante colpo di mercato della Sidigas Avellino che, dopo un lungo corteggiamento, riesce ad ingaggiare fino a fine stagione David Logan. Il 34enne playmaker americano ma di passaporto polacco, 185 centimetri per 79 chilogrammi, sarà agli ordini di coach Stefano Sacripanti molto probabilmente dalla prossima settimana, dopo le Final Eight di Coppa Italia a Rimini. Logan aveva iniziato la stagione in Lituania col Lietuvo Rytas dove viaggiava a quasi 16 punti di media (18 in Eurocup).



Il nativo di, considerato un giocatore che cambia marcia nei momenti decisivi delle partite, torna indopo due stagioni con la maglia dellatra ile ildove, con coach Meo, ha vinto lae poi il- Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa - nella stagione successiva.