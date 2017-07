Basket, clamoroso: Caserta fuori dalla Serie A

La Juve Caserta è stata esclusa dalla Serie A per irregolarità amministrative. La decisone era nell’aria da giorni ma solo oggi è stata ufficializzata, con un comunicato, dal Consiglio Federale della Fip: “Il Consiglio Federale ha deliberato di non ammetter la Juve Basket Caserta al Campionato di Serie A. Il provvedimento è motivato dal fatto che la società non ha ottemperato al ripianamento del parametro ricavi/indebitamento/patrimonio netto e inoltre non ha dimostrato di aver adempiuto ad ogni obbligazione nei confronti dei propri tesserati compresi i lodi Fiba”.

Brutta notizia per presidente di Caserta Lello Iavazzi, che soli pochi giorni fa aveva entusiasmato i tifosi mettendo sotto contratto Ryan Arcidiacono, vincitore del titolo NCAA nel 2016: “Questo è un duro colpo per me e per la città - ha affermato il patron di Caserta - aspetto le motivazioni, e poi reagirò con tutti i mezzi consentiti dalla legge”. Al posto della squadra campana dovrebbe ritornare in Serie A Cremona, retrocessa sul campo al termine della scorsa stagione.