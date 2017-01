Basket, Cantù: ufficiale l'acquisto di Pat Calathes

Cantù ha ufficializzato l'ingaggio di Pat Calathes, 31enne lungo statunitense di cittadinanza greca: proviene dal Panathinaikos, squadra con cui ha disputato la prima parte di stagione. Nel club greco aveva militato anche nel 2011-2012, raggiungendo le Final Four di Eurolega e vincendo la Coppa nazionale, prima di trasferirsi al Maccabi Haifa e vincere il campionato israeliano. Nell'estate 2013 il passaggio ai kazaki dell'Astana dove, in tre stagioni, ha vinto due titoli e una coppa nazionale.

L'acquisto di Pat Calathes fa felice coach Kiril Bolshakov: "Da tempo - commenta l'allenatore della Pallacanestro Cantù - cercavamo un innesto per la nostra squadra nella posizione di 'numero 4' per dare maggiore profondità al nostro reparto lunghi dopo le partenze di Travis e Lawal. Non è stato un compito semplice perché volevamo un giocatore che potesse inserirsi nel modo migliore senza modificare gli equilibri che abbiamo trovato in queste ultime giornate. Credo che Calathes, con le sue caratteristiche tattiche e la sua notevole esperienza europea, possa rappresentare la giusta addizione per la nostra formazione".