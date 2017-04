Dopo il burrascoso addio all'Olimpia Milano, dove aveva perso anche la fascia di capitano, e la fallimentare esperienza di pochi mesi al Panathinaikos, Alessandro Gentile riparte da Israele dove chiuderà la stagione con l'Hapoel Gerusalemme, squadra allenata da Simone Pianigiani. "Voglio solamente rimettermi in gioco e Gerusalemme è la situazione ideale per me", ha detto il figlio di Nando in un'intervista al sito israeliano Israel Hayom.

Proprio la presenza di Simone Pianigiani è stata decisiva per il suo sì agli israeliani: "Il motivo principale per cui ho deciso di venire a Gerusalemme è Simone. Lo conosco bene, lui mi conosce bene, mi ha allenato in Nazionale e penso che venire a Gerusalemme sia una grande soluzione, nella mia attuale situazione". All'Hapoel Gentile troverà l'ex compagno Curtis Jerrels e una ex stella NBA come Amarè Stoudemire: "Ho giocato con Curtis Jerrells a Milano ed ho un ottimo rapporto con lui, ho giocato contro Dyson e Kinsey e tutti sanno chi è Amare Stoudamire. Non vedo l'ora di conoscerlo".

L'ex capitano dell'Olimpia si è messo alle spalle la delusione del Panathinaikos e ora sperare di integrarsi il prima possibile, anche per convincere il ct della nazionale Ettore Messina a portarlo ai prossimi Europei, la cui prima fase per l'Italia sarà proprio in Israele: "E' presto per pensarci, sarà una decisione di coach Messina. Ora voglio solo tornare a giocare, la cosa che amo e che so fare meglio".