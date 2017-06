Alessandro Gentile e Andrea Bargnani sono i grandi esclusi del ct Ettore Messina per il raduno di Folgaria della nazionale in vista degli Europei di basket di fine estate. L'ex capitano dell'Olimpia Milano paga una stagione complicata in cui ha cambiato tre maglie e non è ai riuscito a giocare con continuità: "Mi dispiace non poterci essere quest'anno... è una decisione che accetto come stimolo e motivazione per il futuro".

Gentile, che tiene tantissimo alla maglia azzurra, ha scritto un post su Instagram per esprimere le sue sensazioni: "Ho giocato per la nazionale ogni singola estate da quando avevo 15 anni.. per me è sempre stato motivo di orgoglio e un grande onore... mi dispiace non poterci essere quest anno.. è una decisione che accetto come stimolo e motivazione per il futuro dopo una stagione personalmente molto complicata... farò il tifo davanti alla TV per i miei compagni.. buona fortuna e sempre FORZA ITALIA".

Il figlio di Nando ha tutte le potenzialità e il talento per essere una colonna dell'Italia del ct Messina ma nell'ultimo anno tra Milano, Panathinaikos e Hapoel Gerusalemme ha giocato molto poco e senza mai convincere, per cui la scelta è stata quella di non coinvolgerlo per il ritiro, preferendo puntare su elementi certamente di minor talento ma che hanno giocato con continuità per tutta l'annata.