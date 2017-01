Basket, A2: Virtus-Fortitudo, torna il derby di Bologna

A Bologna è una settimana "santa" perchè venerdì 6 gennaio alle ore 20.45 alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno torna dopo 8 anni il derby di "Basket City" tra Virtus e Fortitudo. Sarà la stracittadina numero 104 della storia, la prima di sempre in serie A2: da una parte le VuNere, dall'altra l'Aquila, due società storiche della pallacanestro italiana e non solo. Per il valore e l'importanza, questa sfida sarà anche "Telethon Basket Game" visto che i due club faranno una donazione alla fondazione che sostiene la ricerca e le canotte dei due capitani, Andrea Michelori e Stefano Mancinelli, saranno messe all'asta.



Come detto la partita è speciale, è unica: il match vale per la 14esima giornata del girone Est di serie A2 dove la Virtus Bologna, targata Segafredo, comanda con 22 punti insieme alla De Longhi Treviso mentre la Fortitudo, sponsorizzata Kontatto, insegue a quota 18 al terzo posto con Trieste, Piacenza, Ravenna e Mantova. La Virtus di coach Ramagli e del presidente Alberto Bucci si presenta come favorita ma la Fortitudo di Matteo Boniciolli venderà sicuramente cara la pelle in una sfida che attende da 8 anni in cui è davvero successo di tutto al club che gioca le partita casalinghe al mitico PalaDozza di piazza Azzarita.



Nei precedenti 103 derby ci sono 58 vittorie della Virtus e 45 della Fortitudo: gli ultimi due, giocati nella stagione 2008-09, li vinsero entrambi le VuNere. Nella storia c'è anche una semifinale di Eurolega nel 1999, vinta 62-57 dalla Virtus che poi perse la finale con lo Zalgiris Kaunas, e due finali Scudetto: nel 2001 non ci fu storia, 3-0 per la Kinder di Rigaudeau, Smodis e Ginobili che fece il grande slam con la Coppa Italia e la Coppa dei campioni, mentre nel 1997-98 fu una serie bellissima, combattutissima e intesissima, decisa soltanto al supplementare di gara 5 vinta dalla 86-77 dalla Kinder di Danilovic, Savic e Abbio contro la Teamsystem di Carlon Myers, Dominique Wilkins e Fucka.





Quello di venerdì sera tranon sarà a livello di quelle sfide storiche ma la cosa importante per la pallacanestro italiana è che è tornato, dopo 8 anni, il