Uomini e donne al volante: un’infografica che sfata i luoghi comuni

In occasione della Festa della Donna automobile.it, sito di compravendita di auto nuove e usate, ha pubblicato l’infografica Uomini e Donne al volante – Tutta la verità per analizzare come si comportano realmente le donne al volante e per capire se ci sono differenze significative tra il modo di guidare maschile e femminile.

“Donne al volante, pericolo costante” può essere un detto profondamente radicato, riassunto di un luogo comune difficile da safatare. Eppure i numeri dimostrano che le donne incapaci di guidare siano un falso mito, presente più nella percezione di automobilisti, motociclisti e pedoni che nella realtà.

Se neanche i numeri riescono nell'intento di sfatare il luogo comune, bisognerà conviverci. Nell’infografica viene offerto qualche consiglio su come fare; se quasi una donna su due, infatti, ha la ferrea volontà di smentire questa credenza con i fatti, sono tante le donne che hanno ormai rinunciato e si dicono non interessate a questo pregiudizio oppure rassegnate al fatto che non ci siano soluzioni.





Infografica a cura di automobile.it