Sport in tv: tutti gli eventi della settimana, dalla Coppa Italia in chiaro al big match Roma-Napoli su Sky e Premium

Lo sport in tv della settimana che va da lunedì 27 febbraio a domenica 5 marzo è caratterizzata da numerosi eventi legati a diverse discipline, tra cui calcio, basket, sci e pallavolo. Archiviata temporaneamente la Champions League dopo le gare di andata degli ottavi di finale, tocca alle squadre ancora in corsa per la Coppa Italia tornare in campo per garantirsi un posto nella finalissima del Torneo. Martedì 28 febbraio si affrontano Juventus e Napoli, nel match di andata che vede i bianconeri favoriti per il fattore campo, mente mercoledì è il turno dell’atteso derby Lazio-Roma. Entrambe le partite della Tim Cup sono offerte in chiaro su Rai 1, con diretta alle ore 20.30.



In Premier League è il Liverpool la squadra da seguire con particolare attenzione per tutta la settimana. Lunedì alle 21.00 i reds fanno visita al Leicester dell’esonerato Ranieri (diretta su Sky Sport 3), mentre il 4 marzo la squadra di Kloop è chiamata a fronteggiare l’Arsenal, in una sfida decisiva per la corsa all’Europa (diretta su Sky Sport 3). Nella stessa giornata di sabato anche la Serie A mette in campo un big match davvero imperdibile: alle 15.00 gli abbonati di Sky e Premium potranno seguire in diretta il confronto dell’Olimpico tra Roma e Napoli, in una gara che potrebbe dire molto alla classifica del nostro campionato.

Da non perdere inoltre l’appuntamento di mercoledì con la CEV Champions League (trasmessa da Fox Sports e Sky Sport Plus) dedicata alle migliori squadre della pallavolo maschile, tra cui le italiane Perugia, Civitanova e Modena.

Lunedì 27 Febbraio

ore 20.45 Serie A: Fiorentina-Torino (Sky Supercalcio, Premium Sport)

ore 21.00 Premier League: Leicester-Liverpool (Sky Sport 3)



Martedì 28 Febbraio

ore 20.30 Coppa Italia: Juventus-Napoli (Rai 1)

ore 20.30 Serie B: Perugia-Frosinone (Sky Calcio 1)



Mercoledì 01 Marzo

ore 12.30 Sci di Fondo: 15km Maschile (Rai Sport HD ed Eurosport)

ore 20.30 Coppa Italia: Lazio-Roma (Rai 1)



Giovedì 02 Marzo

ore 20.45 Liga: Deportivo-Atletico Madrid (Sky Sport 1)

ore 21.00 Eurolega: Baskonia Vitoria- EA7 Milano (Sky Sport Plus)



Venerdì 03 Marzo

ore 09.30 Atletica: Europei Indoor (Rai Sport HD ed Eurosport 2)

ore 15.00 Basket Femminile, Coppa italia Serie A2 (streaming su www.datasport.it)

ore 20.45 Ligue 1: Bordeaux-Lione (Premium Sport)



Sabato 04 Marzo

ore 15.00 Serie A: Roma-Napoli (Sky Sport 1, Premium Sport)

ore 18.30 Premier League: Liverpool-Arsenal (Sky Sport 3)



Domenica 05 Marzo

ore 12.30 Serie A: Atalanta-Fiorentina (Sky Supercalcio, Premium Sport)

ore 20.45 Serie A: Bologna-Lazio (Sky Sport 1, Sky Supercalcio, Premium Sport)



