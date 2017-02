Sport in tv, Superbike: tutte le gare della stagione sono su Eurosport e in chiaro su Italia 1 e Italia 2

I semafori verdi del Mondiale Superbike 2017 stanno per accendersi e anche quest'anno tutte le gare saranno visibili su Eurosport e in chiaro grazie alla copertura dei canali del gruppo Mediaset, Italia 1 e Italia 2. Come ormai da tradizione, il primo appuntamento dell'anno si terrà sul prestigioso circuito di Phillip Island, in Australia, con Gara 1 in programma sabato 25 febbraio alle ore 05.00, mentre domenica 26 allo stesso orario è previsto il via della Gara 2, subito dopo aver visto in pista i piloti della categoria Supersport (partenza alle ore 3.30). La tappa nella terra dei canguri è, però, solo la prima dei tredici Gran Premi dell'anno motoristico che si chiuderà con il capitolo conclusivo di Losail, in Qatar, in scena il 4 novembre. In mezzo spazio ovviamente anche per i weekend italiani sui curciti di Imola (13-14 maggio) e Misano (17-18 giugno).

Sabato 25 febbraio

05:00 Gara 1 SBK (diretta su Italia 1, Italia 2 ed Eurosport)

Domenica 26 febbraio

03:30 Supersport (diretta su Italia 1, Italia 2 ed Eurosport)

05:00 Gara 2 SBK (diretta su Italia 1, Italia 2 ed Eurosport)

Tutto il calendario della stagione 2017 della WorldSBK

25/26 febbraio - Phillip Island (Australia)

11/12 marzo - Buriram (Thailandia)

1/2 aprile - Aragon (Spagna)

29/30 aprile - Assen (Paesi Bassi)

13/14 maggio - Imola (Italia)

27/28 maggio - Donington (Regno Unito)

17/18 giugno - Misano (Italia)

8/9 luglio - Laguna Seca (Stati Uniti)

19/20 agosto - Lausitzring (Germania)

16/17 settembre - Portimao (Portogallo)

30 settembre/1 ottobre - Magny Cours (Francia)

21/22 ottobre - Jerez (Spagna)

3/4 novembre - Losail (Qatar)