Sport in tv, Rugby: su Dmax le sfide della quarta giornata del Sei Nazioni

Dmax è pronto a vivere le gare in programma nel prestigioso Sei Nazioni di rugby, giunto alla quarta giornata. Si comincia venerdì 10 marzo alle 20.45 con Galles-Irlanda e si continua sabato alle 14.30 con Italia-Francia, quindi a seguire Inghilterra-Scozia. Per gli azzurri si tratta dell’ultimo match all’Olimpico di Roma e chissà se il fattore campo motiverà ulteriormente i ragazzi di O’Shea contro i cugini d’oltralpe. Il canale 52 del digitale terrestre seguirà come sempre la diretta delle sfide con i commenti in studio di Daniele Piervincenzi, Mauro Bergamasco, Paul Griffen e Maria Beatrice Benvenuti, le telecrocache di Vittorio Munari e Antonio Raimondi e il collegamento straordinario di Chef Rubio, direttamente dal prato dell’Olimpico per raccontare ancora più nel dettaglio il match dell’Italia.





Venerdì 10 marzo

20.45 Rugby Sei Nazioni: Galles-Irlanda (diretta su Dmax)



Sabato 11 marzo

14.30 Rugby Sei Nazioni: Italia-Francia (diretta su Dmax)

16.00 Rugby Sei Nazioni: Inghilterra-Scozia (diretta su Dmax)

Per conoscere tutti gli altri eventi sportivi in tv CLICCA QUI