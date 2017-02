Prove di riappacificazione tra Maradona e Icardi? Ci pensano Le Iene

Sta per aggiungersi un nuovo capitolo all'infinito confronto a distanza tra Diego Armando Maradona e Mauro Icardi, definito più volte dal Pibe de Oro "un traditore" per l'intreccio con Wanda Nara, ex moglie dell’amico e connazionale Maxi Lopez. Nel servizio che andrà in onda a Le Iene Show questa sera su Italia 1, i due inviati Stefano Corti e Alessandro Onnis hanno provato a far riappacificare i due con uno stratagemma che ha coinvolto proprio Maradona e la modella Wanda Nara. Sembra che entrambi siano stati al gioco ideato per celebrare la nascita di Isabella, la secondogenita in casa Icardi, ma non sono mancate anche le stoccate che non permettono, dunque, di sotterrare l'ascia di guerra.