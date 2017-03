Sport in tv, Olanda-Italia è in chiaro su Rai 1; per gli abbonati domenica c'è il big match Napoli-Juventus

Reina in dubbio per la Juventus

Le Nazionali di calcio impegnate nelle sfide per qualificarsi ai Mondiali di Russia 2018, il grande tennis che giunge alle fasi finali dell’ATP di Miami, la Serie A pronta ad assistere al big match tra Napoli e Juventus. Sono solo alcuni degli eventi sportivi in onda questa settimana sui principali canali del digitale terrestre e della Pay Tv.



Dopo la sfida con l’Albania, martedì 28 marzo l’Italia di Giampiero Ventura torna in campo per un importantissimo test amichevole contro l’Olanda. Digerita la clamorosa esclusione dagli Europei 2016, la squadra allenata da Danny Blind insegue la Francia per la testa del Gruppo A e dopo aver affrontato la Bulgaria vuole sfruttare al meglio la gara con gli Azzurri, trasmessa in diretta su Rai 1. Martedì scendono in campo anche il Portogallo, impegnato nel test con la Svezia (diretta su Fox Sorts), mentre in Sudamerica sfida d’eccellenza tra Brasile e Paraguay (diretta su Sky Sport 1).



Nel weekend riprenderanno invece i principali campionati per la fase finale della stagione. La 30° giornata di Serie A offre il big match Napoli-Juventus, cruciale per la corsa al titolo dei bianconeri e per l’avvicinamento al secondo posto dei partenopei (diretta domenica alle 20.45 su Sky Sport 1, Sky Supercalcio e Premium Sport). La squadra di Allegri è entrata nel periodo più importante dell’intera stagione e oltre alla sfida con i rivali azzurri, dovrà preparare il ritorno della semifinale di Coppa Italia, sempre contro il Napoli, e l’attesissimo confronto di Champions League con il Barcellona. Sabato sera toccherà alla Roma di Spalletti conquistare i tre punti contro un Empoli che non vince da ben otto giornate.





In, invece, tensione alle stelle per ladellatra, in programma sabato 1 aprile alle 21.00 (diretta su).e compagni hanno superato ilper 4-1 e vincendo potrebbero ottenere il quartoconsecutivo.

Lunedì 27 Marzo

ore 14.00 Viareggio Cup: 1a Semifinale (Rai Sport HD)

ore 16.30 Viareggio Cup: 2a Semifinale (Rai Sport HD)

ore 20.35 Lega Pro: Arezzo-Pistoiese (Rai Sport HD)

Martedì 28 Marzo

ore 20.45 Amichevole: Olanda-Italia (Rai 1)

ore 20.45 Amichevole: Portogallo-Svezia (Fox Sports)

ore 02.45 Qualificazioni Mondiali: Brasile-Paraguay (Sky Sport 1)

Mercoledì 29 Marzo

ore 15.45 Viareggio Cup: Finale (Rai Sport HD)

ore 03.30 NBA: San Antonio-Golden State (Sky Sport 3)

Giovedì 30 Marzo

ore 14.00 Ciclismo: Tre Giorni di La Panne, 3a giornata (Eurosport)

Venerdì 31 Marzo

ore 19.00 Serie B: Avellino-Spal (Sky Supercalcio)

ore 19.00 Tennis, ATP Miami: 1a Semifinale (Sky Sport 2)

ore 21.00 Serie B: Cesena-Frosinone (Sky Sport 1, Sky Supercalcio)

ore 01.00 Tennis, ATP Miami: 2a Semifinale (Sky Sport 2)

Sabato 1 Aprile

ore 13.00 Superbike: GP Aragona, Gara 1 (Italia 1, Italia 2)

ore 16.00 Premier League: Chelsea-Crystal Palace (Sky Sport 3)

ore 18.00 Serie A: Sassuolo-Lazio (Sky Supercalcio)

ore 20.45 Serie A: Roma-Empoli (Sky Sport 1, Sky Supercalcio, Premium Sport)

ore 21.00 Coupe de la Ligue: Monaco-PSG (Premium Sport 2)

Domenica 2 Aprile

ore 11.30 Supersport: GP Aragona (Italia 1, Italia 2)

ore 13.00 Superbike: GP Aragona, Gara 2 (Italia 1, Italia 2)

ore 14.00 Eredibisie: Ajax-Feyenoord (Sky Sport Plus)

ore 17.00 Premier League: Arsenal-Manchester City (Sky Sport 3)

ore 19.00 Tennis, ATP Miami: Finale (Sky Sport 2)

ore 20.45 Serie A: Napoli-Juventus (Sky Sport 1, Sky Supercalcio, Premium Sport)