NBA, All Star Game: tutto il programma e il calendario completo su come vedere in diretta lo spettacolo della palla a spicchi

Gli Stati Uniti si apprestano a vivere uno dei momenti sportivi più attesi e seguiti del basket a stelle e strisce, capace di catalizzare l'interesse di un intero paese (e non solo): si tratta dell'All Star Weekend, i tre giorni più intensi e spettacolari del Basket NBA, che si chiuderanno, come di consueto, con l’All Star Game, la partita delle stelle in programma domenica notte alle 02.00 (ora italiana). La grande festa americana della pallacanestro è visibile anche in Italia grazie alla copertura in Alta Definizione di Sky Sport 2.

L'evento che quest'anno ha sede in Louisiana, precisamente a New Orleans, si apre come da tradizione con il Rising Stars Challenge, in onda nella notte tra venerdì e sabato (diretta su Sky Sport 2 HD alle ore 3, con il commento di Francesco Bonfardeci e Marco Crespi): in campo si affrontano una selezione statunitense a una del resto del mondo (Team World vs Team USA). Nella notte tra sabato e domenica tocca invece all'All Star Saturday (diretta Sky Sport 2 HD alle ore 2 con il commento di Alessandro Mamoli e Davide Pessina), altro momento ad alto tasso spettacolare, dove sono previsti diversi eventi. Fra questi, la gara del tiro da tre punti e quella delle schiacciate. A chiudere tre giorni di grande spettacolo NBA, domenica notte alle 2 - sempre su Sky Sport 2 HD - si gioca la 66esima edizione della "Partita delle Stelle", con la classica sfida tra Eastern e Western vinta nel 2016 dall’Ovest 196 a 173 .

Venerdì 17

ore 03.00 Rising Stars Challenge: Team World vs Team USA (diretta su Sky Sport 2)

differita sabato alle ore 11 su Sky Sport 3, alle ore 14 e alle ore 19 su Sky Sport 2

Sabato 18

ore 02.00 All Star Saturday (diretta su Sky Sport 2)

differita domenica ore 16.45 e ore 19.45 su Sky Sport 2

Domenica 19

ore 02.00 All Star Game: Eastern Conference vs Western Conference (diretta su Sky Sport 2)



differita lunedì ore 18.00 su Sky Sport 3; ore 20.45 su Sky Sport 2