Da Mancini a Castrogiovanni e Basile: quanti sportivi a Ballando con le Stelle

Il sabato sera di Rai 1 si riempie di stelle sportive pronte a calcare il palcoscenico del talent presentato da Milly Carlucci “Ballando con le Stelle”, al via da sabato 25 febbraio. La 12esima edizione del programma dedicato alla danza vede impegnati nella competizione diversi nomi dello sport italiano, a partire dall'ex-rugbista Martin Castrogiovanni, che farà coppia con Sara Di Vaira. Per lo storico componente della nazionale azzurra, i primi allenamenti sembrano aver già fatto effetto, dato che avrebbe dichiarato di aver perso alcuni kg da quando ha iniziato a prepararsi per la nuova avventura. A fargli compagnia, tra le 13 coppie in gara ci saranno anche il campione di judo Fabio Basile - affiancato da Anastasia Kuzmina - e l'atleta paralimpico Oney Tapia, pronto ad esibirsi insieme a Veera Kinnunen.

Nella prima puntata, inoltre, ci sarà anche una vera eccellenza del nostro calcio: il ballerino per una notte sarà infatti Roberto Mancini. Non resta, dunque, che scoprire come se la caveranno i campioni nella nuova sfida.